ufficiale SPAL, primo contratto da pro per Parravicini: ha firmato un triennale

S.P.A.L. comunica di aver sottoscritto il primo contratto da sportivo professionista con il centrocampista proveniente dal Settore Giovanile Fabio Parravicini.

Il giovane classe 2005 ha firmato un contratto con il Club biancazzurro fino al 30 giugno 2025.

Nato e cresciuto in Brianza, Parravicini ha giocato nelle giovanili del Renate fino all’estate del 2019 quando è entrato nel Settore Giovanile biancazzurro per fare parte della selezione Under 15.

In procinto di iniziare la quarta stagione con la maglia della SPAL, il giovane centrocampista si è sempre ritagliato un ruolo da protagonista in tutte le selezioni in cui ha giocato, venendo in più occasioni aggregato all’annata 2004. Oltre alle 25 presenze nel Campionato Nazionale Under 17, infatti, nell’ultima stagione ha collezionato anche 5 apparizioni con l’Under 18 campione d’Italia, di cui due nella fase finale.

Ad inizio agosto ha debuttato tra le fila della Nazionale Italiana Under 18, dopo essere stato uno dei riferimenti della Selezione Azzurra Under 17 del Tecnico Federale Bernardo Corradi, con la quale ha partecipato ai Campionati Europei di categoria disputatisi in Israele lo scorso maggio.