UFFICIALE: Spezia, Andrissi rifiuta il rinnovo e lascia il club ligure

Carlo Ancelotti e il Napoli, avanti a piccoli passi. Summit in corso con il ds Giuntoli per cercare un accordo. E domani - secondo quanto appreso dal nostro direttore Michele Criscitiello - se ne terrà un altro alla presenza del presidente Aurelio De Laurentiis. Gli azzurri hanno...

Sportitalia - Napoli, summit in corso Ancelotti-Giuntoli

Il Messaggero: "Il Napoli tenta Inzaghi. Lotito al lavoro per blindarlo"

Il Secolo XIX: "Promossi e bocciati". Bilanci in casa Samp

Il Mattino: "Benevento in B con un tesoretto di 10mln"

Ad Andrissi va il ringraziamento per la professionalità, la competenza e la dedizione dimostrate in questo anno di proficua collaborazione, culminato con il raggiungimento dell’obiettivo stagionale fissato, unitamente agli auguri di un futuro denso di soddisfazioni e successi.

Lo Spezia Calcio Srl comunica che Gianluca Andrissi non sarà il DS della prossima stagione sportiva nonostante l’offerta di rinnovo presentata dal club bianco.

