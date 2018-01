UFFICIALE: Spezia, Ceccaroni rinnova fino al 2021

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Lo Spezia Calcio rende noto di aver trovato l'accordo per il prolungamento del contratto che lega Pietro Ceccaroni alla Società bianca, ora in scadenza a giugno 2021. Per il difensore spezzino classe ‘95 un’altra grande soddisfazione dopo aver messo a segno la prima rete ufficiale della stagione nell’incontro vinto per 3 a 0 contro la Reggiana in TIM Cup.