Colpo in entrata per lo Spezia. Come riporta il sito della Lega di Serie B il club ligure ha depositato il contratto di trasferimento a titolo definitivo di Martin Erlic dal Sassuolo. Il centrale croato rimane dunque il Liguria dopo la stagione vissuta lo scorso anno in prestito.

Contestualmente il club del patron Volpi ha depositato anche il contratto di prestito di Riccardo Marchizza sempre dalla società emiliana.