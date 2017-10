UFFICIALE: Spezia, Gilardino ha firmato: indosserà la numero 10

Fonte: acspezia.com

© foto di Andrea Giannattasio

Lo Spezia Calcio comunica di aver trovato l'accordo con Alberto Gilardino, rimasto svincolato dopo l'ultima esperienza con in Serie A con la maglia del Pescara, il quale indosserà la maglia numero 10 nella nuova avventura in riva al Golfo dei Poeti.

Campione del mondo 2006, vincitore di una UEFA Champions League, di una Supercoppa UEFA, di una Coppa del Mondo per club FIFA, di un Europeo Under 21 nel 2004 e di una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Atene: questo è il palmarès di Alberto Gilardino, uno dei più grandi talenti della storia del calcio italiano, attualmente al nono posto nella classifica dei migliori realizzatori della Serie A di tutti i tempi con 188 reti.

Una carriera esaltante per il primo campione del mondo della storia del club bianco che già questo pomeriggio si aggregherà agli ordini di mister Gallo, pronto a "suonare il violino" sotto la Curva Ferrovia, come già fatto oltre 220 volte in carriera.