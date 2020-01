UFFICIALE: Spezia, preso l'attaccante Nzola dal Trapani

Fonte: acspezia.com

© foto di Giuseppe Scialla

Lo Spezia Calcio comunica di aver trovato l'accordo con il Trapani Calcio per l'arrivo in maglia bianca a titolo temporaneo con diritto di riscatto, dell'attaccante francese M'Bala Nzola.

Classe ’96, attaccante dinamico e potente, dopo gli esordi in Portogallo ha iniziato la carriera italiana con la maglia della Virtus Francavilla, siglando undici reti nella Serie C 2016/2017, servendo anche cinque assist, numeri che hanno consentito al calciatore francese di approdare in Serie B al Carpi, prima di una nuova esperienza in Serie C con il Trapani, dove, proprio sotto la guida di mister Italiano, è stato tra i protagonisti del ritorno in cadetteria dei siciliani.