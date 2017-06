UFFICIALE: Spezia, preso Soleri dalla Roma

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lo Spezia, attraverso il proprio sito, comunica di aver trovato l'accordo con la Roma per l'arrivo in prestito del talentuoso attaccante, classe ’97, Edoardo Soleri, che si aggregherà ai nuovi compagni fin dal ritrovo spezzino in programma per la seconda settimana di luglio. Lo Spezia si è riservato il diritto di riscatto, così come la Roma l'eventuale contro riscatto del calciatore.