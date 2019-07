UFFICIALE: Spezia, rinnovo annuale per capitan Terzi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lo Spezia Calcio rende noto di aver trovato l'accordo per il prolungamento del contratto che lega il capitano Claudio Terzi alla Società bianca, ora in scadenza a giugno 2020. Il difensore milanese, classe '84, che vanta ben 156 presenze con il Club di Via Melara, vestirà dunque la maglia delle Aquile per la quinta stagione consecutiva.