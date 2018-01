UFFICIALE: Spezia, rinnovo contrattuale per Manfredini

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Attraverso il proprio sito ufficiale, lo Spezia annuncia il rinnovo di Nicolò Manfredini, che rimarrà in Liguria fino al giugno 2019: "Lo Spezia Calcio rende noto di aver trovato l'accordo per il prolungamento del contratto che lega Nicolo' Manfredini alla Società bianca, ora in scadenza a giugno 2019; per lui, ferrarese classe '88, tre presenze da quando è arrivato in riva al Golfo dei Poeti lo scorso novembre".