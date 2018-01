UFFICIALE: Spezia, rinnovo per Mastinu

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lo Spezia Calcio, attraverso il proprio sito, rende noto di aver trovato l'accordo per il prolungamento del contratto che lega Giuseppe Mastinu alla Società bianca, ora in scadenza a giugno 2020. Per il fantasista sardo classe ‘91, dopo l'esordio tra i professionisti nella scorsa stagione, quest'anno la gioia della prima rete in B, contro il Perugia al Picco, con bis servito al Castellani di Empoli.