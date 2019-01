Fonte: Ternanacalcio.com

La Ternana Calcio comunica di aver ingaggiato in qualità di resposabile tecnico della prima squadra il signor Alessandro Calori. Con il tecnico toscano, è nato ad Arezzo il 29 agosto del ’66, giungono in rossoverde il suo vice, Giulio Giacomin, il preparatore atletico Fabio Munzone ed il preparatore dei portieri Franco Paleari.

Il signor Calori ed il suo staff si sono legati alla società di via della Bardesca fino al 30 giugno 2020. A tutti il più sentito augurio di buon lavoro da parte di ogni componente della Ternana Calcio.