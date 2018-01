UFFICIALE: Ternana, ceduto in prestito Taurino alla Fidelis Andria

Fonte: ternanacalcio.com

© foto di Giuseppe Scialla

La Ternana Unicusano comunica di aver ceduto in prestito alla Fidelis Andria (che gioca nel Girone C di Serie C) il calciatore Leonardo Taurino. L’attaccante tarantino classe ’95 ha firmato con i pugliesi un contratto che scadrà il 30 giugno 2018.