UFFICIALE: Ternana, colpo in attacco. C'è Piovaccari: "Ho tanta voglia"

© foto di Federico Gaetano

"Dall'estero ho potuto vedere che il campionato è un po' calato". Parola di Federico Piovaccari, che da oggi è un nuovo attaccante della Ternana ed è stato già presentato dal club, come riportato da ternananews.it: "In Italia mettiamo troppa pressione ai giocatori, specialmente i giovani".

Come stai fisicamente?

"Mi sento bene, ho 33 anni ma non me li sento. Sto bene, quando uno fa gol li può fare in ogni categoria. Li ho fatti in Cina ma posso farli anbche qui. Ho bisognno di giocare e mettermi in mostra".

Sulle ambizioni.

"Torno in Italia con buona esperienza, ho molta voglia, me l'hanno trasmessa il presidente e il direttore. A parte gli ultimi mesi in Cina ho giocato sempre in campionati importanti. Ci è voluto un giorno e mezzo per convincermi, sono molto contento".