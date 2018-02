UFFICIALE: Ternana, De Canio nuovo tecnico. Contratto fino al 2021

Fonte: ternanacalcio.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Ternana Unicusano comunica di aver ingaggiato in qualità di allenatore della prima squadra il signor Luigi De Canio. Il tecnico di Matera si è legato alla Società rossoverde fino al 30 giugno 2021.

Contestualmente si comunica che il signor Ferruccio Mariani torna ad allenare la Primavera delle Fere, che stava guidando con successo prima di essere chiamato in prima squadra.

La Società nell’augurare buon lavoro ed in bocca al lupo al nuovo tecnico intende ringraziare Ferruccio Mariani ed il suo staff per l’mpegno e la dedizione profusi in questo ultimo periodo.

Luigi De Canio sarà presentato da Stefano Ranucci, presidente della Ternana Unicusano, giovedì 22 febbraio alle 11.30 presso la sala stampa dello stadio Libero Liberati.