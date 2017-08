UFFICIALE: Ternana, preso Gasparetto dalla Spal

© foto di Federico Gaetano

La Ternana corre ai ripari per ovviare alla mancanza di difensori centrali in organico, di fronte alla cessione di Meccariello al Brescia e l'infortunio di Andrea Signorini. Ad un giorno di distanza dall'annuncio di Roberto Vitiello (34), lasciato libero dal Palermo, le fere hanno formalizzato l'acquisto a titolo definitivo di Daniele Gasparetto (29) dalla Spal, elemento che in categoria ha militato con Cittadella, Padova e Modena.