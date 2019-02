Fonte: Ternanacalcio.com/

© foto di Federico Gaetano

Dopo ave ricevuto l’incarico come Presidente del C.D.A. dell’Unicusano e come già anticipato in una precedente nota stampa, si è evidenziata l’impossibilità di conciliare due incarichi cosi importanti, anche perché la responsabilità assunta comporterà prevalentemente un lavoro di coordinamento e controllo delle sedi estere dell’Ateneo. Questa nota infatti, giunge mentre il Presidente Ranucci è in partenza per Parigi. A seguito quindi degli impegni delineati dalle nuove attività professionali, Stefano Ranucci ha ritenuto necessario dare le proprie dimissoini da presidente della Ternana Calcio, carica che che verrà assunta direttamente dal Patron Stefano Bandecchi, che sarà coadiuvato da Paolo Tagliavento, con funzioni di ausilio nel coordinamento della Società, cosi come inizialmente era stato scelto e collocato per svolgere questo tipo di ruolo dallo stesso Stefano Ranucci.