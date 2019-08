© foto di Federico Gaetano

Continua l'opera di sfoltimento in casa Parma. Luigi Alberto Scaglia saluta in direzione Trapani: "La società Parma Calcio 1913 comunica di aver ceduto a titolo definitivo il giocatore Luigi Alberto Scaglia al Trapani Calcio". Per l'ex Carrarese, 24 presenze e zero gol con la maglia ducale, in Serie C, si tratta di un addio a titolo definitivo.