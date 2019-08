UFFICIALE: Trapani, ecco l'ex Roma e Torino Laurenzi

© foto di Giorgio Sanseverino

Come anticipato dalla nostra redazione. è fatta per il passaggio di Francesco Laurenzi (17) al Trapani. Il difensore centrale si trasferisce a titolo definitivo. La scorsa estate Laurenzi ha lasciato la Roma dopo aver vinto da capitano il titolo nella categoria under 17, ma la sua avventura alla Berretti del Torino è durata un solo anno.

Nell'isola ritroverà i suoi ex compagni di squadra in giallorosso Giacomo Molinari e Riccardo Cataldi, entrambi centrocampisti nati nel 2001 come lui.