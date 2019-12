UFFICIALE: Trapani, Fabrizio Castori nuovo tecnico dei granata

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Arriva l'ufficialità del nuovo tecnico del Trapani. Il club siciliano, con una nota, ha comunicato la nomina di Fabrizio Castori come nuovo allenatore della prima squadra. Marchigiano, 65 anni, Castori ha una lunga carriera da allenatore con oltre 1.000 panchine dalla serie D alla serie A, di cui più di 400 in serie B. E’ stato artefice della storica promozione del Carpi in Serie A. Il nuovo tecnico granata sarà presentato oggi alle 18 nel corso di una conferenza stampa che si terrà presso la Sala Stampa dello Stadio Provinciale di Trapani.