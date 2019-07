Arriva l'ufficialità di un nuovo dirigente del Trapani. Il club neopromosso in Serie B ha infatti affidato il ruolo di direttore generale a Giuseppe Mangiarano. Ecco le sue prime parole arrivate durante la conferenza stampa di presentazione: “Ci preme chiedere scusa per essere partiti in ritardo - ha affermato -. Ringrazio il presidente Heller. Non parlerò di problemi finanziari o economici: questi non devono interessare. Meglio parlare di calcio. Per dare entusiasmo alle persone che verranno allo stadio. Vorremmo seguire anche la filosofia della famiglia Morace e seguire quindi quell’onda di entusiasmo. Oggi stiamo mettendo in piedi tutta una serie di iniziative in grado di poter dare al Trapani un futuro roseo e legato alla normalità. Dobbiamo fare delle scelte: allenatore e direttore sportivo. Inoltre cercheremo di sviluppare il Settore Giovanile. Abbiamo un progetto che deve riguardare la città e la provincia”