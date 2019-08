Il Trapani questa mattina ha annunciato la risoluzione consensuale del contratto dell'attaccante classe '96 Lucas Dambros. Il giocatore con la maglia dei siciliani, dove era arrivato nel 2017, ha collezionato 27 presenze segnando tre reti. Per il brasiliano c'è pronta una nuova avventura in Sicilia, ma con la maglia del FC Messina in Serie D.