UFFICIALE: Trapani, sfuma Laba. Ha firmato col Defensa y Justicia

Sfuma l’arrivo del centrocampista classe ‘91 Matias Laba al Trapani. Il calciatore dell’Estudiantes La Plata, che nella prima parte della stagione ha vestito la maglia dell’Union La Calera in Cile, ha infatti firmato per il Defensa y Justicia in Argentina. Lo comunica il club argentino sul proprio sito ufficiale.

Matías Laba, nuevo refuerzo para Mariano Soso

¡Bienvenido Matías!

Leé más acá 👇https://t.co/Uht3RTnhQl pic.twitter.com/nEHRpDm4gI — Defensa y Justicia (@ClubDefensayJus) January 13, 2020