UFFICIALE: Trapani, tesserati dalla Roma Cataldi e Molinari

© foto di Giorgio Sanseverino

Come anticipato nelle scorse ore, i centrocampisti Riccardo Cataldi (18) e Giacomo Molinari (18) hanno lasciato la Roma per approdare al Trapani. Per entrambi trasferimento a titolo definitivo già formalizzato.

Nel caso di Molinari si tratta di un ritorno in Sicilia, avendo militato lo scorso anno nelle giovanili del Catania.