Fonte: https://www.veneziafc.it/

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Venezia FC comunica che in data odierna è stato sottoscritto un contratto biennale con il giocatore classe 1990 Lorenzo Lollo, proveniente dall’Empoli a titolo definitivo.

Il centrocampista nativo di Carrara, che in carriera ha disputato 232 partite tra i professionisti, nel corso della scorsa stagione ha vestito le maglie di Empoli e Padova, vestendo in carriera anche le maglie di Carpi in Serie B ed in Serie A, e dello Spezia.

Il giocatore verrà presentato domani, 20 agosto, alle ore 14,30 presso la sede della società. L’ingresso è riservato esclusivamente agli organi di stampa.