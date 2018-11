UFFICIALE: Venezia, Bruscagin rinnova fino al 2021

Joao Pedro e il Cagliari hanno rinnovato il loro rapporto fino al 2022. Un rinnovo anticipato da tempo su TMW, reso ufficiale dal club sardo poche ore fa. Sorrisi e tanta voglia di continuare a fare bene con la maglia rossoblu, eccolo il brasiliano nella foto di TuttoMercatoWeb in...

Il Daily Express e lo sfogo di Mourinho: "Go home"

Chelsea, Hazard: "Non puntiamo al titolo ma a entrare in Champions"

Atletico Madrid, possibile operazione al piede per Diego Costa

West Ham, Arnautovic vuole partire ma per gli Hammers è incedibile

AEK-Ajax, le formazioni: Livaja titolare. Dolberg in avanti per i lancieri

L'ex promessa H’Maidat condannato a 46 mesi di carcere per rapina

Man United-Young Boys, ufficiali: Pogba e Lukaku in panchina

Soddisfazione da parte del presidente Tacopina che dagli Stati Uniti ha commentato: "Matteo merita questo rinnovo per quanto dimostrato da quando veste i colori arancioneroverdi. Nel tempo ha saputo ritagliarsi i suoi spazi dimostrando tutto il proprio valore. La sua serietà e professionalità ne fanno un valore aggiunto per l’organico della nostra squadra".

Venezia FC comunica di aver prolungato fino al 30 giugno 2021 il contratto con il difensore Matteo Bruscagin in scadenza a giugno di quest’anno.

