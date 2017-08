UFFICIALE: Venezia, preso l'attaccante Zigoni. Contratto fino al 2020

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Venezia ha comunicato sul proprio sito di aver trovato l'accordo con il Milan per il trasferimento in prestito con obbligo di riscatto dell'attaccante classe 1991 Gianmarco Zigoni. Il calciatore, che nella passata stagione ha segnato 11 reti in 34 partite con la SPAL, ha sottoscritto un contratto che lo legherà al club arancioneroverde fino al 2020.