UFFICIALE: Venezia, Strechie ceduto alla Dinamo Bucarest

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il Venezia FC comunica che in data odierna è stato definito il passaggio a titolo definitivo alla Dinamo Bucarest del calciatore Roberto Strechie. A Roberto va il più grosso in bocca al lupo della società per una carriera ricca di successi.