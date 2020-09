ufficiale Vicenza, preso il portiere Perina. Era svincolato dopo il biennio al Cosenza

vedi letture

La società LR Vicenza comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Pietro Perina.

Perina, portiere classe ’92, nelle ultime due stagioni ha difeso i pali del Cosenza in Serie B, scendendo in campo in 55 occasioni. In precedenza ha disputato 161 partite in Serie C con le maglie di Sambenedettese, Cosenza, Melfi e Martina Franca.

Già questo pomeriggio si aggregherà alla squadra per disputare il primo allenamento in biancorosso.