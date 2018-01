UFFICIALE: Virtus Entella, preso Naser Aliji a titolo definitivo

ESCLUSIVA TMW - Inter-Lautaro Martinez, fissato incontro per chiudere: i dettagli

Un nuovo attaccante per l’Inter. Lautaro Martinez del Racing Avellaneda verso i nerazzurri. Accordo verbale raggiunto tra le parti per cinque anni di contratto, operazione da circa 15-20 milioni di euro. Lunedì o martedì incontro a Milano tra l’Inter e gli intermediari per provare...