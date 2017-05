UFFICIALE: Virtus Entella, Simone Palermo rinnova

Fonte: entella.it

La Virtus Entella comunica di aver perfezionato l'accordo con il calciatore Simone Palermo, prolungando il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. L'intesa è stata accolta con soddisfazione dal presidente Gozzi e da tutta la società, con l'auspicio che il giocatore continui a recitare un ruolo da protagonista come avvenuto nelle ultime due stagioni in biancoceleste.