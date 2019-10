© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella mattinata di oggi una rappresentanza di ultras (circa una quindicina) dello Spezia si è presentato ai cancelli del centro sportivo Federghini per poter conferire con la dirigenza e in particolare il patron Gabriele Volpi. Lo riporta Cittadellaspezia.com spiegando che ad accoglierli c’era il direttore generale Guido Angelozzi che già in passato aveva parlato con loro per riportare la calma dopo i pessimi risultati delle ultime uscite.

Dopo un inizio concitato gli ultras spezzini hanno chiesto nuovamente se la società fosse in vendita (visti i pochi investimenti fatti in estate a fronte di importanti plusvalenze) e chiesto di incontrare Volpi. Fiducia invece nei confronti di Vincenzo Italiano a cui i tifosi hanno riservato parole di stima. “Tu sei il nostro Mourinho, abbiamo la massima fiducia in te. Stai facendo il tuo lavoro con gli strumenti che hai. I ragazzi si diano una svegliata”, le parole dei tifosi. Nel pomeriggio dovrebbe arrivare in città il presidente Stefano Chisoli con cui ci sarà un nuovo faccia a faccia.