Un 2018 da incubo per la Cremonese: adesso è nel limbo

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Un 2018 da incubo per la Cremonese. Dopo il successo contro il Parma alla ripresa dopo la sosta invernale, i grigiorossi hanno collezionato uno score poco invidiabile: 10 partite senza vincere, 4 sconfitte e ben 6 pareggi. Una media da retrocessione, ma per sua fortuna la Cremonese è lontana dalla zona calda della classifica. Un campionato, per come stanno le cose, che sembra essere già finito, con la Cremonese nel limbo, distante sia dalla zona playoff che da quella playout.