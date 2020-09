Un Ascoli internazionale: i talenti arrivano anche dall'estero. Ma ora si lavora alle uscite

vedi letture

Un nuovo Ascoli sta nascendo, ed è sempre più un Ascoli internazionale. Perché, al netto delle operazioni condotte dal Ds Giuseppe Bifulco che hanno portato in bianconero elementi del calibro di Gianmarco Cangiano del Bologna e Cosimo Chiricò dal Monza, i marchigiani stanno operando anche sul mercato estero, grazie al lavoro del Dg Piero Ducci e del suo assistente Davide Grassi.

Ultimo in ordine d'arrivo, Abdelhamid Sabiri, ma prima di lui sono approdati alla corte di mister Bertotto i greci Apostolos Vellios e Anastasios Avlonitis e Aly Mallè, giusto per citarne alcuni.

E il mercato non è ancora concluso. Anche se ora il club dovrà occuparsi delle uscite. Da sfoltire il centrocampo, con Alberto Gerbo e Davide Petrucci i maggiori indiziati per l'addio, e la posizione di Nikola Ninkovic da chiarire: chiaramente, in caso di partenza (e la cosa non sembra improbabile), occorrerà rimpiazzarlo con un duttile esterno offensivo.