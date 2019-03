Un Bentegodi modello Arena. A Verona si riflette sullo stadio

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Il nuovo Bentegodi, che nascerà sulle ceneri di quello esistente, potrebbe essere costruito sul modello dell’Arena di Verona con l’esterno e nella forma ellittica che ricorderebbe uno dei monumenti simbolo della città veneta e non solo. Secondo la proposta arrivata sul tavolo del sindaco Federico Sboarina, che vede un accordo con l’Hellas Verona (ma non col Chievo), il nuovo stadio avrà una capienza di 27mila spettatori, inferiore quindi a quella attuale, che permetterà non solo la costruzione di un parcheggio interrato da 800 posto, ma sopratutto la creazione di un parco urbano attorno all’impianto con la riqualificazione dell’area di piazzale Olimpia e dell’intero quartiere. All’interno dell’impianto ci sarà poi posto per un hotel, un asilo, un museo, una palestra, un teatro, locali ad uso uffici e alcuni negozi. Lo riporta Tggialloblù.it spiegando che durante la realizzazione del nuovo impianto ne verrà costruito uno temporaneo da 16mila posto nel parcheggio di via Sogare per permettere alle squadre di continuare a giocare a Verona.

“La proposta dovrà essere valutata da tutti i punti di vista dall’Amministrazione. Rimangono però alcuni punti fissi. Il nuovo stadio sarà di proprietà pubblica, mentre la sua gestione competerà a una società specializzata. - ha spiegato Sboarina alla stampa - Da quello che si evince da una prima analisi del progetto, i proponenti hanno la volontà di far vivere l’impianto 7 giorni su 7, soprattutto grazie alla presenza di servizi e spazi polifunzionali destinati alla cittadinanza e al quartiere, mentre il numero di esercizi commerciali è ridotto”.

Come sta succedendo attorno all’ipotesi di demolizione e ricostruzione dello stadio Meazza a Milano anche a Verona vanno registrate le prime proteste da una parte della popolazione che si dice contraria all’abbattimento di uno stadio storico come appunto il Bentegodi.