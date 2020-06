Un centrocampista e due punte: così il Monza inizia già a pensare al bottino grosso

Vincere la Serie C e tornare in cadetteria dopo 19 anni è per l’ambizioso Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani solo un passo intermedio. Senza voler togliere meriti alla compagine di Cristian Brocchi capace di dominare il campionato di terza serie per tutta la stagione, adesso la proprietà punta al bersaglio grosso. Punta alla Serie A. Per questo in Brianza è già iniziato il calciomercato.

Come riporta quest’oggi La Gazzetta dello Sport il Monza ha in mente d’inserire altri tre tasselli in una struttura già consolidata in vista della B già nello scorso mercato di gennaio. Nel mirino per la mediana c’è infatti Andrea Barberis in scadenza con il Crotone, mentre per ‘attacco gli occhi sono puntati su Massimo Coda del Benevento e Alfredo Donnarumma, oggi protagonista in A col Brescia.

Da non escludere, infine, l’arrivo di un altro ex Milan: si tratta di Luca Antonelli, terzino dell’Empoli, il cui padre Roberto, altro ex rossonero, in carriera ha giocato e allenato nello stesso Monza.