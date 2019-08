© foto di Insidefoto/Image Sport

Muove passi e pedine sul mercato il Perugia: il Grifone pensa tra gli altri al cipriota di casa Juventus, Grigoris Kastanos. Tante società interessate, anche il Perugia che lo aveva sondato pure a gennaio. Il ds Goretti si muove su più fronti: sulla trequarti l'alternativa sarebbe quella che porta a Luca Tremolada del Brescia.

Angella e ipotesi davanti Capitolo difesa: dietro è praticamente definito un arrivo importante come quello di Gabriele Angella. Approderà in Umbria dall'Udinese dopo la stagione allo Charleroi. Davanti, invece, in caso di cessione di Federico Melchiorri, l'ultima idea sarebbe il diciottenne Vincenzo Millico del Torino.