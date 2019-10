Un Empoli pitagorico: ma i numeri sono la legge dell’universo

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Una sola sconfitta, a fronte di quattro vittorie e cinque pareggi, il tutto quando sono andate in archivio 10 giornate di Serie B: 17 i punti conquistati, non un pessimo bottino se si considera che a oggi, con il Benevento che ha una gara in meno, la vetta della Serie B è fissata a 18 punti. Al massimo, se i sanniti dovessero vincere oggi, sarà a 21.

A ogni, di quei 17 punti, l’Empoli non può lamentarsi. Ma anzi, da li partire.

Partire per invertire la rotta – Come detto, non è un pessimo cammino quello dei toscani, soprattutto se si considera che nessun’altra formazione sta riuscendo a dare l’allungo. Certo è che la vittoria manca dal 28 settembre, da quando la truppa di Bucchi rifilò un secco 3-0 al Perugia. Poi tre pareggi, succeduti alla sconfitta di Pordenone, gara fatale anche per l’espulsione di Bandinelli, che ha costretto i toscani a cambiare un minimo assetto. Ma da domenica sarà altra musica.

Sfida chiave contro il Benevento – Di sicuro al match odierno del Benevento, l’Empoli guarderà con interesse, visto che proprio domenica i sanniti saranno l’avversario da provare a battere. Psicologicamente, arrivare in Campania con un solo punto di distacco potrebbe essere più producente, la voglia del sorpasso si farebbe sentire ancora di più, ma il tutto, visto che anche in caso di successo giallorosso la distanza sarebbe minima, è relativo.

I numeri sono comunque confortanti – Al netto della “pareggite”, i numeri degli azzurri in Serie B, archiviato l’anno scorso in A, sono più che confortanti. L’Empoli porta a 23 le partite casalinghe che hanno dato risultato utile, con 15 vittorie e 8 pareggi centrati al “Castellani” (l’ultimo ko interno risale al 23 settembre 2017, quando il Cittadella fu corsaro in Toscana); non solo, in questo arco di tempo, la squadra è sempre andata a rete, con Davide Frattesi che ha siglato il 50esimo gol di questa singolare statistica.