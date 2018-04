Un gol per sè e per il Bari. Cissè si candida ad arma in più

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Contro l'Avellino si stava consumando un altro psicodramma in casa Bari. I pugliesi infatti, dopo la sconfitta di Ascoli, stavano seriamente rischiando di perdere punti anche contro l'Avellino e vedere così rallentare la corsa verso il secondo posto che vale la promozione diretta. A togliere le castagne dal fuoco ai pugliesi e al tecnico Fabio Grosso ci ha pensato Karamoko Cissè capace di regalare tre punti pesantissimi ai suoi pur giocando appena una manciata di minuti. Entrato all'88° al posto di uno spento Galano l'ex Benevento nei minuti di recupero ha trovato infatti l'angolo giusto per battere Lezzerini dalla distanza e far esplodere di gioia i propri tifosi. Per il guineano si tratta della quarta rete stagionale che eguaglia il suo record in cadetteria raggiunto lo scorso anno coi sanniti e nel 2010-11 con l'Albinoleffe. Con nove gare ancora a disposizione (più eventuali play off) l'esterno offensivo ha così l'occasione di migliorarsi ulteriormente per andare alla caccia della terza promozione di fila.