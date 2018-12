Un pareggio che non serve a nessuno: Foggia-Venezia finisce 1-1

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Zero gol nel secondo tempo del posticipo di Serie B: Foggia-Venezia finisce 1-1, come nel primo tempo. Decidono Iemmello e Vrioni. Con questo risultato il Venezia resta tredicesimo a -1 dallo Spezia il Foggia diciottesimo a -1 dal Carpi. Un pari che non serve a nessuno.