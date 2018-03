Un tempo a testa fra Cesena e Pro Vercelli: 2-2 il finale

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cesena e Pro Vercelli, nel secondo anticipo della Serie B giocato oggi, si spartiscono la posta in palio dominando un tempo a testa. Nei primi 45 minuti è infatti la squadra di Castori ad avere la meglio andando avanti per 2-0 grazie alle reti di Di Noia e Kupisz a cavallo del 20°, un doppio vantaggio che sembrava poter far vivere una ripresa tranquilla ai romagnoli che però non facevano i conti con il ritorno della Pro. I piemontesi di Grassadonia infatti accorciavano le distanze al 67° dopo un batti e ribatti in area finalizzato da Castiglia, mentre al 72° trovavano il pari con il neo entrato Berra bravo ad approfittare di un angolo di Mammarella. La Pro Vercelli coglie così il sesto risultato utile consecutivo salendo a quota 28 punti, mentre il Cesena resta quattro punti più su.