Un trequartista per i Diavoli Neri. Entella via al casting

Il mercato della Virtus Entella in questi primi giorni di trattative ha un obiettivo chiaro: mettere a disposizione di Roberto Boscaglia un trequartista che esalti il suo 4-3-1-2. A tal proposito, Il Secolo XIX oggi in edicola, fa il punto della situazione proponendo i nomi al vaglio della dirigenza ligure: da Leonardo Morosini talento del Brescia in cerca di rilancio, a Marco Firenze del Crotone sul quale però c'è il forte pressing della Salernitana, passando per due elementi di grande esperienza come Alessandro Diamanti del Livorno e Alessandro Rosina della Salernitana, fino ad arrivare ad Andrea Schenetti del Cittadella e Lucas Chiaretti pronto a liberarsi dal Foggia.