Una doppietta per il rilancio. Raicevic si candida ad arma in più per la Pro

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Filip Raicevic potrebbe essere l'arma in più della Pro Vercelli in questo finale di stagione per andare alla caccia di un posto nei play out, più difficile raggiungere una salvezza diretta visti i 5 punti dal Pescara. Il montenegrino nell'ultimo turno ha posto fine a un digiuno lunghissimo, che durava dal 29 ottobre contro il Foggia, andando a segno addirittura due volte nella vittoria contro gli abruzzesi, pareggiando così in pochi minuti il suo bottino stagionale. Una doppietta che potrebbe aver ridato fiducia al centravanti che nelle ultime stagioni si era un po' perso dopo l'ottima annata di Vicenza e restituire così a Grassadonia un calciatore che può spostare gli equilibri nella volta salvezza.