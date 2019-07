© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una porta per due. Si può riassumere parafrasando il titolo di un film cult degli anni '80 la situazione in casa Chievo per quanto riguarda il ruolo di portiere titolare. In lizza per l'eredità di Stefano Sorrentino: Andrea Seculin e Adrian Semper. Come riporta il Corriere di Verona i due partono alla pari e solo il nuovo tecnico dei clivensi Michele Marcolini deciderà a chi affidare i guantoni di primo portiere. Per questo motivo anche le voci di mercato riguardo l'ex Fiorentina, nel mirino del Livorno, sono destinate a rimanere nel congelatore per qualche tempo. Una porta per due. Ancora per un po' a Chievo.