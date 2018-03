Una sorpresa d'oro: Andreazzoli ha ribaltato e conquistato l'Empoli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

IL TREND - L'abbiamo scoperto come allenatore della Roma, un'esperienza breve e sfortunata soprattutto per un ricordo: il maledetto derby che nella Capitale ricordano come quello della coppa in faccia. Lo ritroviamo come grande sorpresa della Serie B: Aurelio Andreazzoli ha ribaltato l'Empoli come un calzino. Curiosità: ha un dribbling a lui dedicato, sfoggiato da Rodrigo Taddei in Champions League contro l'Olympiacos. Non tutti possono dire la stessa cosa.

LA SITUAZIONE ATTUALE - Andreazzoli ha fugato in poche partite tutti i dubbi sull'esonero di Vivarini. Dal suo arrivo l'Empoli coniuga bel gioco e vittorie: i toscani sono primi in classifica e lanciatissimi verso un finale di stagione che sa tanto di Serie A. Tocchino ferro tifosi e dirigenti, ma la squadra più convincente di questa Serie B merita la promozione e con ottime probabilità la otterrà. E poi, Andreazzoli merita la Serie A, come peraltro previsto dal suo contratto (opzione per il rinnovo in caso di promozione) è andato a scuola da Spalletti, sa come si fa.

Contratto fino al 2018

Permanenza: 90%