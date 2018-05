"Una vittoria da provinciali", Tacopina in curva: il sogno continua

Quattro vittorie di fila, la miglior striscia positiva dell'intera Serie B. Il Venezia vola sulle ali di un sogno. Ad occhi aperti, coi play-off che sono oramai realtà. "Noi siamo per caso in quella posizione di classifica", ha detto Filippo Inzaghi dopo la vittoria contro la Pro Vercelli. "Avevo chiesto ai miei una partita da provinciale e potevamo vincere solo così". E ci è riuscito, Super Pippo. Che è maturato nella Laguna. E' cresciuto ripartendo da un progetto solido e stabile come quello di Joe Tacopina e che ha avuto fondamenta concrete con mercati ragionati e concreti. Ha dato un'identità ai suoi, Inzaghi, e i ragazzi lo hanno ripagato. Il direttore sportivo Leandro Rinaudo, il più giovane della categoria, due giornate fa, ha coronato il traguardo di battere la piazza che l'aveva lanciato, Palermo. Anche lui, come tutto il progetto, con la forza delle idee. "Crediamo in Geijo", disse, quando l'addio pareva scontato. Ripagato, a pieno, lui come Tacopina. Che è punta di un iceberg di sognatori e che nel mare d'entusiasmo si è voluto tuffare proprio in occasione dell'ultima partita. Tra i tifosi, per respirare la voglia di volare del Venezia, che come nessuna altra in Serie B ha fatto in queste ultime cinque giornate. E se pensare in grande è lecito, il secondo posto è lì, a tre punti di distanza, a tre giornate dalla fine. "Non ci pensiamo", è il mantra in casa Venezia. Perché sognare è bello, e il progetto Tacopina lo sta permettendo a una piazza che ora può guardare la classifica con naso verso l'alto. Ma coi piedi per terra.