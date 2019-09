© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lunga intervista su La Gazzetta dello Sport il tecnico della Virtus Entella Roberto Boscaglia ha parlato non solo del suo presente in Liguria, ma anche a 360 gradi della sua carriera e del futuro: “Abbiamo avuto un buon inizio perché la squadra lavora bene. La Serie B è felicità e serenità, sono altre le cose che mettono ansia. Ma primi o no il nostro obiettivo resta la salvezza. Cadetteria difficile? Primo perché è il torneo dei campanili, dell’identità di popolo. Poi l’aspetto tecnico, in Serie A e Serie C esistono divari incolmabili, mentre in Serie B c’è un mix fra abilità calcistiche, atletiche ed emotivi e l’incertezza la fa da padrona in ogni gara. - continua Boscaglia parlando dei giovani – Mi piace lavorare con loro, sono delle spugne. Ma sono stato anche fortunato perché ho incontrato sulla mia strada dei ragazzi che avevano qualità enormi. La Serie A? Non è una cosa che mi toglie il sonno, ma prima o poi ci arriverò”.