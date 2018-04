V. Entella, Aglietti: "Con la Pro Vercelli gara da vincere assolutamente"

Il tecnico della Virtus Entella Alfredo Aglietti ha parlato ai microfoni del sito ufficiale in vista della sfida contro la Pro Vercelli, scontro diretto per la salvezza: “Una partita importantissima e conta poco quello che uno dice, le chiacchiere stanno a zero, quello che è importante è scendere in campo e vincere la gara. Dobbiamo solo fare questo, giochiamo in casa uno scontro diretto contro una squadra come noi. Conterà la voglia di vincere, la lucidità e il carattere tutte cose che bisogna mettere in campo. Per la salvezza bisogna vincere queste gare. Gol? Sarebbe una spinta andare in vantaggio perché nel corso della stagione quanto è successo raramente ci hanno rimontato, mentre quanto andiamo sotto fatichiamo a rimettere le cose a posto. Le gare durano 95 minuti e bisogna tenere sempre l'atteggiamento giusto, senza mai calare. Domani mi aspetto che anche i centrocampisti diano il loro contributo in zona gol, magari con qualche tiro da fuori perché finora le loro reti ci sono mancate. Cercheremo di rischiare qualcosa in più pur mantenendo un certo equilibrio tattico”.