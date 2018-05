V. Entella, Aglietti: "Due vittorie per salvarci. A Salerni ci saranno cambi"

Il tecnico della Virtus Entella Alfredo Aglietti ha parlato in conferenza stampa della sfida contro la Salernitana, altra gara fondamentale nella corsa salvezza dei liguri: “Non so se sia un bene o meno che loro siano praticamente salvi visti i 48 punti in classifica. Noi dobbiamo cercare invece di conquistare due vittorie per arrivare alla salvezza diretta e non sarà facile, ma serve l'atteggiamento giusto per provarci su tutti i campi e contro tutti gli avversari. In queste tre gare affronteremo una squadra che ha raggiunto l'obiettivo, una come il Frosinone in corsa per la promozione e infine il Novara in uno scontro diretto e dovremo far valere le nostre motivazioni. - continua Aglietti come riporta Tuttoentella.com - Domani giocheremo su un campo molto grande e per coprirlo bene serviranno energie fisiche e mentali, per questo ci saranno dei cambi anche se ovviamente non si possono cambiare 11 uomini. Rientrerà sicuramente La Mantia davanti e vedremo chi lo affiancherà fra Petrovic e De Luca. Paroni-Iacobucci? Aspetterò fino all'ultimo. Le valutazioni sono quelle fatte dopo la partita contro la Salernitana all'andata. Alessandro, il cui valore non si discute, può essere appesantito da alcune situazioni. Viceversa Andrea, che è un professionista serissimo, è un po' più fresco ma devono star pronti tutti e due perché ancora non ho deciso nulla".