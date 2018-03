V. Entella, Aglietti e la salvezza: un traguardo che vale la permanenza

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

IL TREND - E' tornato a Chiavari a due anni di distanza dalla sua prima avventura alla guida dei Diavoli Neri con l'unico obiettivo di salvare la squadra ligure. Al momento il traguardo è assolutamente alla portata e con un ricco numero di rivali che potrebbe agevolare la corsa verso la permanenza in Serie B.

LA SITUAZIONE ATTUALE - Come detto le attenzioni di tutti sono diretta al mantenimento della categoria e non a caso il presidente Gozzi ha fatto firmare al tecnico toscano un accordo fino a giugno. In caso di salvezza, però, è molto probabile che le parti possano continuare insieme

Contratto fino al 2019

Permanenza: 50%