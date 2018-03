V. Entella, Ardizzone: "Ci manca la vittoria, dobbiamo sbloccarci"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il centrocampista della Virtus Entella Francesco Ardizzone ha parlato al canale ufficiale del club in vista della sfida contro l'Empoli, gara sulla carta proibitiva: “In questi giorni ci siamo parlati spesso perché questo è l'unico modo per uscire da questa situazione, solo attraverso il lavoro possiamo farlo sopratutto perché nelle ultime gare la prestazione è sempre arrivata. Ci manca solo la vittoria e dobbiamo sbloccarci in quel senso. Contro l'Empoli dobbiamo giocare con la voglia, l'atteggiamento e il carattere mostrato nelle ultime 3-4 gare, sono sicuro che in questo modo arriverà un risultato positivo. - continua Ardizzone come riporta Tuttoentella.com - Le partite da qui alla fine sono ancora tante però dobbiamo pensare a fare più punti possibile fin da subito. Affronteremo tutte le gare volta per volta cercando di mettere in campo quello che abbiamo messo nelle ultime uscite".